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13 Ağustos 2018 19:50

Ayvalık Toplum Sağlığı Merkezi kurbanlıklarda bulunan "Kist Hidatik" hastalığı için uyardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları "kist hidatik hastalığına" karşı uyardı.

Ayvalık Toplum Sağlığı Merkezi kurbanlıklarda bulunan

13 Ağustos 2018 19:50


Ayvalık Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kist hidatik hastalığının esas kaynağının kedi, köpek, kurt, tilki gibi etçil hayvanlar olduğu, kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerektiğine işaret edildi.


Kurban Bayramı’nda pişmemiş kistli sakatatların kedilere ve köpeklere yedirilmemesi gerektiğinin burgulandığı açıklamada, "Bu hastalık, kontrol edilmesi zor ve ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Kedi, köpek dışkısıyla atılan yumurtalar çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Yumurtaların bulaştığı sebze ve meyvelerin çiğ olarak yenmesi, kirlenmiş suların içilmesiyle enfeksiyon yayılır. Yumurtaların çoğu karaciğere tutunurlar. Diğerleri ise akciğere veya vücudun diğer organlarına yayılırlar. Parazit, bundan sonraki aşamada sıvı şeklinde bir kese halini alır ve çeşitli organlara yerleşir. En sık yerleştiği organ karaciğer olup, akciğer, beyin, dalak gibi başka organlara da yerleşebilir. Kistin büyüklüğü, yerleştiği organa bağlı olarak insan başı büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Bu hastalığın bulaşma yollarını kırmak için mutlaka kurban sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir."ifadeleri yer aldı.




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