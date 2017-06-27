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27 Haziran 2017 18:59

Ayvalık ve Gömeç’te kaçak tütün ve sigara operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polis tarafından kaçak sigara ve tütün satışı yapan iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ayvalık ve Gömeç’te kaçak tütün ve sigara operasyonu

27 Haziran 2017 18:59


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyona Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de destek verdi. Ayvalık’ta 10, Gömeç’te 2 iş yerine yönelik yapılan aramada, bin 222 paket kaçak sigara, 63 bin 940 adet doldurulmuş sigara, 274 paket puro tütünü, 104 kilo 5 gram sarmalı kıyılmış tütün, 45 kilo 65 gram nargile tütünü, 35 adet elektronik sigara, 183 adet elektronik sigara likiti, 46 adet cinsel uyarıcı hap, 9 adet muşta ele geçirildi.


Yapılan operasyonda 9 kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.




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