Ayvalık yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Yeni eğitim ve öğretim yılının Türkiye geneli başta olmak üzere Balıkesir ve Ayvalık için hayırlı, uğurlu olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “İnşallah 18 Eylül Pazartesi günü itibariyle 51 okulumuzda yaklaşık 10 bin 300 öğrencimizle sorunsuz bir şekilde yeni eğitim ve öğretim yılının startını vermeyi planlıyoruz. Bizde 3 aylık süreçte, eksikliklerimizi giderdik. Okullarımızdaki yenilikleri okul idarecilerimizle birlikte hazırladık. Tıpkı öğrencilerimiz gibi sabırsızlıkla eğitim ve öğretimin 18 Eylül’de başlamasını bekliyoruz” dedi.

Ayvalık’ta 760 civarında öğretmenle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını vurgulayan Müdür Bahadır, “Ayvalık; son dönemlerde eğitim ve öğretim açısından sürekli pozitif bir ivme kazanan bir ilçelerimizden bir tanesidir. Gerek akademik başarılar olsun, gerekse sosyal ve kültürel faaliyetlerde olsun, yeni eğitim ve öğretim kurumlarının kazandırılması açısından son yıllarda Ayvalık önemli yatırım ve destekler alan ilçelerimizden biridir. Öğrencilerinin sosyal ve kültürel yönden zenginleştirilmesiyle birlikte kendisini ifade edebilen duygu ve düşüncelerini özgür bir biçimde ifade edebilen, ne istediğini bilen öğrenciler yetişmesi noktasında fark oluşturduğuna inanıyorum. Bizlerde bu görevi devraldıktan sonra bu çizgiyi daha ileri taşımak adına gerek akademik olsun, gerek sportif, gerekse sosyo-kültürel anlamda, ulusal ve uluslar arası düzeyde başarılar kazanan öğrenciler yetiştirmek adına; projelerimizle, programlarımızla bu noktada gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde başlatılıp, il genelinde olduğu gibi Ayvalık’ta da büyük bir başarıyla yürütülen BENGİ Projesi’ni hatırlatan Güner Bahadır, “Bu proje kapsamında bir çok okulumuzda çeşitli faaliyetler yapıldı. Bizde; bu projelerin daha da geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve süreklilik arz etmesi için neler yapabilirizi okul müdürlerimizle birlikte planladık. Bu kapsamda geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde, tüm okul müdürlerimizle birlikte Ayvalık’ta önümüzdeki iki yıl için okullarımızda yağacağımız faaliyetleri planlamıştık. Bu çalıştay önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bunun bir rapor halinde yayın haline getirdik. Bizler burada, bu raporda Ayvalık’ta iki yıl süreyle yapacağımız; akademik, sportif, sosyo-kültürel anlamda programlar ve protokolleri, milli bayramları kutlama, törenleri ne şekilde ve nasıl yapılacağını planladık. Tüm bunları planlarken; okullardaki idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin Ayvalık’ta bu faaliyetleri ne şekilde yapmak ve görmek istedikleriyle, kendileriyle defaten yapılan toplantılarda planlanarak bir rapor haline getirildi. Şimdi bizler bunu uygulamaya koyacağız. Daha derli toplu, adım adım hangi ayda, hangi faaliyeti yapacağımız belirlenmiş durumda. Bunları hayata geçirmeyi bizde sabırsızlıkla bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.