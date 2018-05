Ayvalık zeytinyağına dünya 2. liği ödülü

Dünyanın en önemli zeytinyağı yarışmalarından New York’ta yapılan 2018 yılı Dünyanın en iyi zeytinyağları yarışmasında ( World’s Best Olive Oils For 2018) ikinci olarak dünyanın en iyi zeytinyağları listesine giren, Türkiye ‘den 110 firmanın katıldığı 11. Zeytin Dostu Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışmasında altın madalya alan firma, Japonya’da düzenlenen ve uluslararası jüri tarafından 21 ülkeden 611 zeytinyağının değerlendirildiği Olive Japan yarışmasında gümüş madalya alarak büyük bir başarı daha elde etti.

Makamında ziyaret ederek başarılarını kendisiyle paylaşan firma sahiplerini tebrik eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de; “Firmayı Ayvalık’a getirdikleri bu ödüller için Ayvalık zeytinyağı ve Türk zeytinyağı adına kutluyorum. Gerçekten çok önemli üç ödülü aynı yılda almaları, Ayvalık zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu ve ailenin de zeytinyağının kalitesini ne kadar iyi sunduklarını gösteriyor” dedi.

Rahmi Gençer’in Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı sırasında başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Ayvalık Zeytin Hasat Şenliği’nin Ayvalık zeytinyağının tanıtımına ve bu başarılara zemin hazırladığının belirtilmesi üzerine Başkan Gençer, “Bizim amaçlarımızdan biri buydu zaten. Yerel markalarımızın çoğalması ve dünyada bizi iyi tanıtabilmesiydi. Bunu başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah bundan sonra tüm firmalarımıza bu teşvik olur ve bu yarışmalara katılıp Ayvalık zeytinyağını dünyada tanıtırlar. Aldığımız bilgiye göre Ayvalık zeytinyağı literatürdeki yerini koruduğu gibi birinci sınıf yağ zinciri içine tekrar girdiğini öğrendik. Bu bizi mutlu etti.” ifadelerini kullandı.