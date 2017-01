Ayvalıkgücü Belediyespor hedefe İlker Seven ile koşacak

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lige düşen Ayvalıkgücü Belediyespor sezon başında yola çıktığı Erman Güraçar’ın istifasının ardından ligin ikinci devresinde yola Bucaspor’un başarılı Teknik Direktörü İlker Seven ile devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışına Bucaspor’dan transfer ettiği başarılı Teknik adam İlker Seven ile devam etme kararı aldı.

İlker Seven; Ayvalıkgücü Beldiyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit ve Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Erkan Göral’ın katıldığı mini törende attığı imzayla yuvaya döndü.

Ayvalıkgücü’ne yabancı değil

Aslen Ayvalıklı olan İlker Seven kendisini kırmızı-beyazlı yapan imzayı attıktan sonra muhabirimize yaptığı açıklamada, Ayvalıkgücü Belediyespor’un kendisinin eski kulübü olduğunu belirtti.

Yıllarca futbol oynadığı takımda görev almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlker Seven, “Amacım, geçtiğimiz yıl şanssız bir şekilde profesyonel ligden düşen kırmızı-beyazlı takımı lig sonunda yeniden 3. Lige yükseltebilmektir. Bunun içinde gerek teknik kadro, gerek futbolcularım ve taraftarımızın da desteğiyle tüm zeminin hazır olduğu Ayvalıkgücü’nde gerekli sinerjiyi hep birlikte yaratmaya çalışacağız” diye konuştu.