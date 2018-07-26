Ayvalıkgücü Belediyespor ‘şampiyonluk’ parolasıyla top başı yaptı

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumundaki ilk antrenmana Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Kulüp Başkanı Güngör Sezer, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ, Altyapıdan Sorumlu Cengiz Konan ve 28 futbolcu katıldı. Geçtiğimiz sezon ortasında takıma katılan Dudu Lima ve yeni transfer Jackson de Souza’nın da önümüzdeki hafta takıma katılacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Yıkılmazdağ memnun

Yeni transferlerle ilgili açıklamalar yapan Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ yeni sezonun futbol camiaları için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Ben 12 yıldan bu yana Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev yapıyorum. Bugüne kadar şampiyonluğa bu kadar inanmış bir yönetim kadrosu görmedim. Genç bir kadro oluşturduk. Hedefimiz bu sezon da zirveye oynamak. İnşallah bu genç futbolcularımızla birlikte 2 aylık bir süre çalışmalar yaparak lige başlayacak ve onlarla birlikte sezon sonunda ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ayvalıkgücü’nün her zaman hedefi şampiyonluktur. Bunu önceki senelerde bazı şansızlıklardan dolayı kaçırdık. Ama bu sezon gerçekten şampiyonluğu arzulayan bir yönetimimiz var. Bu sezon 2 yabancı transferimiz de var. Onlarda önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza katılacaklar. Onlarla beraber 30 kişilik kadromuzla şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

“O sene, bu sene”

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Güngör Sezer ise yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın şampiyon olup, profesyonel lige çıkmak için gösterdiği yoğun çabalara işaret ederek, “O Sene, bu senedir” ifadesini kullandı. Ayvalıkgücü Belediyespor’un bu yıl şampiyon olacağına inandıklarının altını çizen Başkan Sezer, “Camiamızdaki bu büyük heyecan ve inanmışlığımız bize şampiyonluğu getirecek. Buna inancımız tam. Bu heyecanın ve inancın Ayvalık’ımızdaki sporseverlerimizi de sarmalamasını arzuluyoruz. Zaten bu heyecanın ilçemiz geneline de yansımaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. İnşallah ilçemizdeki basın mensuplarıyla, medya kuruluşlarının da destekleriyle bu heyecan doruğa ulaşacak ve sezon sonunda da şampiyonluk olarak hepimize geri dönecektir” dedi.

Açıklamaların ardından kurban kesildi ve dualar okunmasının ardından ilk antrenman Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ öncülüğünde gerçekleştirildi.