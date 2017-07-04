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04 Temmuz 2017 11:27

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yıkılmazdağ ile yol alacak

Bölgesel Amatör Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı farkla Turgutluspor’a kaptıran Ayvalıkgücü Belediyespor, 3.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yıkılmazdağ ile yol alacak

04 Temmuz 2017 11:27

Lig’e yeniden dönebilmek için transfer ataklarına başladı.


Geçtiğimiz ay Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in öncülüğünde gerçekleşen genel kurulda kulübün başkanlığını üstlenen Güngör Sezer ve dinamik yönetimi tarafından oluşturulan Transfer Komitesi, takımın alt yapısında yer alan 4 başarılı genç oyuncuyu A Takıma çıkarmasının ardından, takımı 3. Lig’e çıkaran ve geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı ekibin BAL Ligi’ne düşmesi nedeniyle yollarını ayırdığı teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ’ı da yeniden renklerine bağladı.


Başarılı Teknik Direktör Yıkılmazdağ’ın yardımcılıklarını ise Sait Kalay ile Mehmet Alper’in üstlendiği öğrenildi.


Ayvalıkgücü Belediyespor’da Başkan Güngör Sezer, kulüp yöneticileri Ender Akkan, İlker Anaz, Cengiz Gültekin isimlerinden oluşan Transfer Komitesi’nin önümüzdeki günlerde de Mehmet Yıkılmazdağ’ın talepleri doğrultusunda iç ve dış transferleri gerçekleştireceği bildirildi.




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