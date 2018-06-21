Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev bölümü yapıldı

Buna göre; Güngör Sezer’in kulüp başkanlığında; 2. Başkanlığa Hasan Tahsin San, Asbaşkanlıklara; İsmail Polat, Alp Sezek, Futbol Şube Sorumluluğuna Alper Lale, Genel Kaptanlıklara; İlker Anaz, Hüseyin Merih Onay, Basın Sorumluluklarına İsmail Cüneyt Uzman, Okan Yalkınoğlu, Satın Alma Sorumluluğuna Rahmi Akıncı, Genel Koorditörlüklere Ergin Kocaman, Doğukan Akıncı, Altay Erhanoğlu, Alt Yapı Sorumluluklarına Nilgün Süslü, Hakan Albayrak, Mustafa Emre Hiçdurmaz, Personel Sorumluluğuna Alp Candemir, Basketbol Şube Sorumluluğuna Mehmet Özman, Voleybol Şubesi Sorumluluğuna Cenk Kocakundakçı, Mehmet Kuran, Halil Özer, Taraftar Sorumluluklarına Deniz Dalkılınç, Orhan Zorlu, Ail üyeliklere ise; Cengiz Gültekin, Yücel Demir ve Atilla Erhanoğlu getirildi.

Toplantının ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Güngör Sezer, hedeflerinin kırmızı-beyazlı camiayı yeniden profesyonel lige çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “Ama bunun içinde ekonomik anlamda ciddi gelirlere ihtiyacımız var. Yeni oluşturduğumuz yönetimle kulübümüzün gelirlerini arttırmayı ve Ayvalıkgücü Belediyespor’umuzu layık olduğu zirveye taşımayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Sezer, Ayvalıkgücü Belediyespor’a her zaman büyük desteklerde bulunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.