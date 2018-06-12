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12 Haziran 2018 08:22

Ayvalıkgücü Belediyespor’dan iftar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin güzide kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor tarafından verilen iftara ilgi yoğun oldu.

Ayvalıkgücü Belediyespor’dan iftar

12 Haziran 2018 08:22


Kulüp Başkanı Güngör Sezer’in öncülüğünde, kırmızı-beyazlı yöneticilerin ev sahipliğinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftarda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sporcular, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.


Paşalimanı Restoranın enfes menüsünden oluşan iftar da konuşan Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Güngör Sezer, geleneksel iftara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu birlik ve beraberliğimizin her zaman sürmesini temenni ediyorum. Allah camiamızın bütünlüğünü bozmasın” dedi.




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