Ayvalıkgücü Belediyespor’dan iftar

Kulüp Başkanı Güngör Sezer’in öncülüğünde, kırmızı-beyazlı yöneticilerin ev sahipliğinde, Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftarda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sporcular, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Paşalimanı Restoranın enfes menüsünden oluşan iftar da konuşan Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Güngör Sezer, geleneksel iftara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu birlik ve beraberliğimizin her zaman sürmesini temenni ediyorum. Allah camiamızın bütünlüğünü bozmasın” dedi.