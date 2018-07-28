Ayvalıkgücü Belediyespor’dan milli takıma

Burhaniyeli oyuncu 2016-2017 sezonunda kırmızı-beyazlı takımın kadrosuna dahil olduktan sonra, o sezon takımın koçu Alper Altıoğlu yönetimdeki U13 takımı ile Türkiye yarı finallerine katılma başarısı gösterdi. Bu kadroda yer alan başarılı oyuncu büyük kulüpleri peşinden koşturmaya başladı.

Gelen transfer tekliflerini değerlendiren Başar Şener, 2017-2018 sezonunda yine Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyerek takımının Banvit’in ardından İl 3. sü olan kadrosunda basketbol oynadı.

Şener’in; önceki gün Türkiye Basketbol Federasyonunun U14 Yıldız Erkek Milli Takım kadrosuna davet yazısı Ayvalıkgücü Belediyespor kulübüne iletilmesiyle Anadolu Efes, Galatasaray, Fenebahçe, Banvit, Daruşşafaka, Tofaş gibi basketbolun dev takımlarının oyuncularının yanında Ayvalıkgücü Belediyespor’ dan bir oyuncunun daha yer alması ilçenin gurur kaynağı oldu.

2020 Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U14 Yıldız Erkek Milli Takımı’nın 04-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında Çanakkale ’de kampa girerek çalışmalarını sürdüreceği öğrenilirken, Başar Şener; milli takım kadrosunda oyuncunun yetişmesine katkı veren başta ailesi olmak üzere tüm koçları ve özellikle Özlem Köle, Alper Altıoğlu ile Cavit Sarıbey’i son derece mutlu etti.