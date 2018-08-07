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07 Ağustos 2018 15:27

Ayvalıkgücü Brezilyalılarla uçacak

Bu sezon hedefini 3.

Ayvalıkgücü Brezilyalılarla uçacak

07 Ağustos 2018 15:27

Lig olarak belirleyen Ayvalıkgücü, geçen sezon takımın yıldızı olan Brezilyalı Dudu Lima ile sözleşmesini yenilerken, Brezilyalı Jackson Sousa’yı da renklerine bağladı.


Ayvalıkgücü’nün 2. Başkanı Hasan Tahsin San’ın girişimleri ile Brezilyalı oyuncular Dudu Lima ve Jackson Sousa ile sözleşme imzalama töreni kırmızı-beyazlı takımın kulüp binasında gerçekleşti.


Brezilyalı oyuncular için düzenlenen imza törenine Başkan Güngör Sezer, Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin San, Futbol Şube Sorumlusu Alper Lale ile yönetim kurulu üyelerinden Nilgün Süslü, Hüseyin Önay, Önder Kan ve kulüp çalışanları katıldı.


Geçen sezon bir dönem Ayvalıkgücü’nde forma giyen Dudu Lima yeniden Ayvalık’a geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, “Geçen sezon istediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık ancak bu sezon 3. Lig’e çıkmak istiyoruz. Ben geçen sezon Ocak ayında Ayvalık’a gelmiştim ve yazın burayı görünce oldukça şaşırdım. Ayvalık kışın da iyiydi ama yazın muhteşem” diye konuştu.


Ayvalıkgücü’nün bir diğer Brezilyalısı Jackson Sousa da takımdaki arkadaşlığın iyi olduğunu ve herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirtti.


İmza töreninin ardından takım halinde Ayvalık Çamlık Paşalimanı Sosyal Tesisi’nde tanışma toplantısı gerçekleştiren kırmızı beyazlılar, daha sonra Brezilyalıların da ilk kez yer aldığı antrenmana çıktı.


Kulüp Başkanı Sezer, “O sene bu sene”


Ayvalıkgücü Kulüp Başkanı Güngör Sezer, kırmızı-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içerisinde kenetlendiğini vurgulayarak, "Bizler hepimiz beraberiz. İnşallah bu sene ‘O sene’ olacak ve lig sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğiz.” dedi.


Takımın sözleşmesini yenileyen Dudu Lima ile yeni transferi Jackson Sousa ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Sezer, “Geçtiğimiz yıl Dudu Lima’yı transfer etmiştik. Bu yıl yeni ir yabancı futbolcuya daha ihtiyaç duyduk. Yine Brezilyalı bir oyuncu olan Jackson Sousa’yı da renklerimize bağladık. İnşallah takımımız daha da iyi olacak ve şampiyon olup, hak ettiğimiz profesyonel lige yeniden döneceğiz” diye konuştu.




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