Ayvalık'ı çöplerden temizlediler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi'nde geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde kurulan Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneği yönetimi ilk faaliyetini çevre temizliği yaparak gerçekleştirdi.

“Poşet Kullanmayalım Dünya'mızı kirletmeyelim” sloganıyla Küçükköy Mahallesi'nin özellikle kırsal bölgesinde çevre kirliliğine yönelik farkındalık oluşturulması adına gerçekleşen çalışmada, yaklaşık 50 çuval çevreye saçılmış haldeki atıl poşet ve pet şişeler toplanıldı.

Dernek Başkanı Yasin Mutlu'nun öncülüğünde gerçekleşen çevre temizliği, Küçükköy Mahallesi ile Ayvalık merkez arasında bulunan eski yol güzergâhında yapıldı.

Ayvalık'ın çöp entegre tesisinin depolama alanından rüzgarla uçuşan doğaya zararlı binler naylon poşet atıklarını dernek yöneticileri; Yasin Akgöl, Eren Dinçtürk, Gürkan Derdemez, Amir Delil, Çağrı Pomay, Tarık Uzun ve Sercan Duman saatlerce süren hummalı bir çalışmayla topladılar.

Topladıkları atıkları çuvallara koyan Küçükköy sevdalısı bir avuç gönüllünün bu çabası takdirle karşılanırken, dernek başkanı Yasin Mutlu; bu tür farkındalık projelerini sıklıkla hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.