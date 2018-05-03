Ayvalık’ın alt yapı sorunu çözülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çevre, alt yapı, ulaşım ve Körfez Koordinatör Daire Başkanları ile birlikte Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na ’Kırlangıç Projesini’ hazırlanan maket üzerinde anlatan Başkan Rahmi Gençer “Kuruldan 2 sene önce ön izin aldık. Sonra ihalesine çıktı. Yap-işlet-devret ama şöyle bir farklılığı var. Burada bizim kullanacağımız binalar var. Yüzde 40’a yakın binayı biz kullanıyoruz ve hepsi sosyal tesis olacak. Müze, sanat galerisi, tiyatro salonu, çocuk oyun alanı, el emeklerinin satış dükkânları da olacak. Bunun dışında restoranlar, konferans salonu, 22 odalı bir otel altı olduğu gibi dükkân olacak. 26 buçuk seneliğine ihaleye çıktık. 5 milyon Dolar maliyeti var. Alan firma 26 buçuk sene içinde toplayacağı kiraların yüzde 4’ünü de bize ödeyecek. Daha sonra tamamen Ayvalık Belediyesi’ne ve halkına kalacak. Ruhsatları kesildi, izinleri alındı. Bu ay sonunda başlıyor. Biz taşınmak için süre istedik. Buradaki bütün birimlerimizi Boğaziçi Otel yanındaki Türk Telekom binasına taşıyacağız. Yıkım ruhsatını da verdik. Bazı binalar yıkılıp tekrar aynı yerlerine yapılacak. 18 ay inşaat süresi var. Projemizi Ersen Gürsel adlı duayen mimar çizdi. Yıllardır Türkiye’de çok önemli binaları çizmiş” dedi.

Ayvalık’ın alt yapısını içeren mega proje konusunda görüşlerini açıklayan Başkan Gençer, “Ayvalık için mutlaka olması gerek. 1’inci kademede 316 kilometre, ikinci kademede 79 kilometre çalışma yapmamız lazım. Bütün Ayvalık’ı kapsayan kapsamlı bir iş. Alt yapının tüm sorunlarını bitiriyor. Bizim en büyük sorunumuz şehir merkezi, Cunda, Sarımsaklı da sorunlar var. Bunlarla ilgili sorunları halledelim” diye konuştu.

Gençer, Ayvalık’ın ana arterindeki projeyi tünel şeklinde yapılmasını ve doğalgaz çalışmasının da göz ardı edilmemesini önererek, “Artık bir daha Ayvalık’ın altını kazmayalım. Üstüne güzel yolar yapalım. Siz yapın, biz yapalım. Prırıl pırıl bir kent olsun” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “BASKİ olarak buranın alt yapı sorunlarını kökünden çözmemiz gerek dedik. Talimat verdik. Su kanalizasyon ve yağmur sularını ekleyerek, dev projeyi tamamlayıp ihale aşamasına getirmeyi planlıyoruz" dedi.