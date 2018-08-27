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27 Ağustos 2018 16:47

Ayvalık’ın gururu Engürü sitesi yepyeni bir sosyal tesise kavuştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kültürel ve sosyal çalışmalarıyla adeta gurur kaynağı haline gelen Engürü Sitesi, Site Başkanı Gürsel Uslu’nun özverili çalışmaları sonucunda tadilat yapılarak yenilenen bir sosyal tesise daha kavuştu.

Ayvalık’ın gururu Engürü sitesi yepyeni bir sosyal tesise kavuştu

27 Ağustos 2018 16:47


Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi sınırları içerisindeki Engürü Sitesi’nin Mitralyöz Burnu üzerinde yaptırılan restoran, düğün, konferans ve toplantılar için kullanılacak çok amaçlı salonun açılışı, TRT’nin unutulmaz sanatçısı Ela Altın’ın verdiği müthiş bir konserle gerçekleşti.


Engürü Sitesi yönetiminin organize ettiği yemekli açılışta; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal, Ceylan Holding Ceo’su Metin Aksu’nun yanı sıra Ankara’da kamu kuruluşunda çalışan birçok üst düzey bürokrat, Ayvalık Belediyesi’nin eski Meclis Üyesi Yusuf Bilir ve site sakinleri katıldı.


Ayvalık’ın sevilen Türk Sanat Müziği fasıl topluluğu ‘Biz Bize’ Grubu’nun verdiği konserle başlayan açılışta konuşan Engürü Sitesi Başkanı Gürsel Uslu, Ayvalık’ın belki de Türkiye’nin en temiz oksijeniyle yüklü havasına sahip site bünyesindeki Mitralyöz Burnu’nda çok amaçlı bir sosyal tesis oluşturmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.


Engürü Sitesi’nin Türkiye genelinde eşine az rastlanan 2 ayrı mavi bayrağa sahip olduğunu hatırlatan Başkan Uslu, “Bu bayraklarımız geçtiğimiz yıl az daha elimizden alınıyordu. Ama sağolsun Balıkesir Büyükşehir bünyesindeki BASKİ Genel Müdür Yardımcımız Sayın İzzet Günal’ın çabaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nun onaylarıyla sitemizin eşsiz denizi kirlenmekten kurtuldu. Kendisine site sakinlerimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullanarak, yeni sosyal tesisin hayırlara vesile olmasını diledi.


Konuşması sık sık, ‘En Büyük Başkan Bizim Başkan’ sloganlarıyla kesilen Site Başkanı Gürsel Uslu’nun ardından sahne alan TRT’nin unutulmaz ses sanatçısı Ela Altın ise, Engürü Sitesi’nin bir ferdi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, site sakinlerine ‘Komşularım’ diye seslendi.


Gürsel Uslu’nun başkanlığındaki site yönetiminin bugüne kadar gerçekten çok büyük projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Ela Altın, Başkan Uslu’nun şahsında tüm yöneticileri kutladı.


Açılış gecesi; Ela Altın’ın birbirinden güzel TSM eserlerini seslendirerek, dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını silmesiyle sona erdi.




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