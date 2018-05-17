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Ayvalık Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ayvalık Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 36. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen turnuva sırasında Kurt’un zihinsel engelli arkadaşları da basketbol oynayarak onu andı.

Küçük bir çocukken gönlünü karate sporuna kaptırdığı için ‘Ninja Müjdat’ lakabıyla tanınan, sempatik ve yardımsever kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Müjdat Kurt için düzenlenen turnuvanın 2. si; Ayvalık Belediyesi Özel Eğitim Merkezi ile Birlik Ortopedik Engelliler Derneği’nin özel sporcularının basketbol gösterimi ile başladı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Cem Hamzoğlu’nun girişimleriyle bu yıl 2. si düzenlenen turnuvada; Müjdat Kurt’un annesi Fatma Kurt’un da izleyiciler arasında yer aldığı gözlendi.

Düzenlenen turnuvayla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Mustafa Cem Hamzaoğlu, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri turnuvaya geçen yıl hayatını kaybeden Ayvalık halkının çok sevdiği özel sporcu Müjdat Kurt’un adını verdiklerini hatırlattı.

Hamzaoğlu, “Bizlerin gönüllerimizde çok özel bir yeri olan ve her zaman hatırlayacağımız Müjdat’ımız vardı. Çok erken bir yaşta onu kaybettik. Acısını halen daha aynı tazelikte yaşıyoruz. Mekanı Cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. İnşallah bundan sonra da her yıl geleneksel olarak Müjdat’ın adına bu sokak basketbolu turnuvamız devam edecektir.”diye konuştu.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de, Müjdat’ı her zaman güleç yüzüyle anımsayacaklarını ve kendisi adına düzenlenen bu organizasyonları gökyüzünden izlediğine inandığını söyledi.