Ayvalık'ın yeni ekmek teknesi ‘Vira Bismillah' dedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kardeşler Balıkçılık tarafından yaptırılan 33 metrelik yeni balıkçı teknesinin hizmete girmesine ait düzenlenen hayır etkinliğine ilgi yoğun oldu. Bölgenin en büyük gırgırı olma özelliğine sahip tekne, görkemi ve vincine asılan dev Türk Bayrağı ile dikkatleri üzerinde topladı.

Ayvalık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cunda Adası iskelesinde gerçekleşen hayır etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO eski ve yeni yönetimi, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Küçükköy'ün eski Belediye Başkanı Mesut Ergin,AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Hacıümmetoğlu, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, ilçenin sempatik işadamlarından Ahmet Sucu, Ayvalık Liman Başkanı Günhur Şanlı, STK temsilcileri, banka şube müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ayvalık'ın sevilen esnaflarından Sadettin Topçu, Hayrettin Topçu kardeşler ile çocukları Emin, Mustafa, Hüseyin, Metin'e ait yeni balıkçı gırgırına ait hayırda, 3 bin kişilik; pilav, keşkek, aşure ve ayran kısa sürede tüketildi.

Hayır etkinliğine katılanların yeni balıkçı teknesini gezip, görebilme olanağı da bulurken, ziyaretçilerin yeni balıkçı teknesine hayran kaldıklarını ifade etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Sadettin Topçu memnun

Düzenledikleri hayır etkinliği ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Sadettin Topçu, 33 metre boyunda, 14 metre eninde olan balıkçı teknesinin Ayvalık için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yeni gırgırı, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaptırdıkları ifade eden Topçu, teknenin yapımının bir yıllık hummalı bir çalışma sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.

5 bin kasa balık kapasiteli gırgırın Trabzon'dan Ayvalık'a 4 günlük sürede geldiğini ifade eden Sadettin Topçu, “Teknemizde 25 balıkçı arkadaşımız ekmeğini kazanmaya çalışacak. Allah kaza-bela vermesin inşallah. Yeni balıkçı teknemizin Ayvalık ekonomisi ile istihdamına karınca kararınca katkı sağlayacağına inanıyor, hayrımıza katılarak bizleri şereflendiren tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve başta Sayın Kaymakamımız Gökhan Görgülüaslan olmak üzere ilçemizin tüm protokol üyeleriyle, davetlilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.