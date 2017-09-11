Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:24

Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan görevine başladı

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile çok sayıda Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasının ardından Ayvalık Kaymakamlığı görevine atanan Çanakkale’nin Biga ilçesi Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan yeni görevine başladı.

Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan görevine başladı

11 Eylül 2017 14:24


Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, Kula, Kiraz, Kale, Saraykent, Uzundere, Akçakale, Ulaş kaymakamlıkları ile Ağrı’da vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Görgülüaslan; genç ve dinamik duruşuyla dikkatleri üzerinde topladı.


Ayvalık’ın turizmde bir marka şehir olduğunu hatırlatan Kaymakam Görgülüaslan, “Hedefim bu güzel ilçenin, sıcakkanlı insanlarına elimden geldiğince en iyi hizmeti verebilmek olacaktır. Mesai arkadaşlarımla birlikte disiplinli ve koordineli olarak çalışarak Ayvalık’ın sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamaya çalışacağız. Bu duygularla Ayvalıklı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyor, Ayvalık’ımızı her alanda hak ettiği zirveye taşıyabilmek için el ele, gönül gönüle olmayı arzu ediyorum” diye konuştu.


Öte yandan Samsun’un Atakum ilçesine atanan Ayvalık’ın eski Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın da yeni görevine bir hafta önce başladığı öğrenildi.


Görgülüaslan kimdir?


02.11.1975 Karabük’ de doğdu. İlkokulu Karahasanlar Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve ise 1. sınıfı Eskipazar ilçesinde, hemen ardından 2. ve 3. sınıflan Karabük Demir Çelik Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak 1992 yılında mezun oldu.


1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1998 Yılında girdiği mülki idare amirliği kaymakamlık mesleğinde sırasıyla; 1998 Bartın Maiyet Memurluğu ile başladığı meslek hayatında Konya-Kulu, İzmir-Kiraz, Malatya-Kale, Yozgat-Saray kent, Erzurum-Uzundere, Şanlıurfa Akçakale, Bartın-Ulus, Ağrı Vali Yardımcılığı, Antalya-Finike, Kastamonu-İnebolu ilçelerinde görev yaptı. Çanakkale’nin Biga ilçesinde görev yaptıktan sonra Ayvalık’a atanan Kaymakam Gökhan Görgülü; evli ve bir çocuk babasıdır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç