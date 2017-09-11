Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan görevine başladı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi, Kula, Kiraz, Kale, Saraykent, Uzundere, Akçakale, Ulaş kaymakamlıkları ile Ağrı’da vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Ayvalık’ın yeni Kaymakamı Görgülüaslan; genç ve dinamik duruşuyla dikkatleri üzerinde topladı.

Ayvalık’ın turizmde bir marka şehir olduğunu hatırlatan Kaymakam Görgülüaslan, “Hedefim bu güzel ilçenin, sıcakkanlı insanlarına elimden geldiğince en iyi hizmeti verebilmek olacaktır. Mesai arkadaşlarımla birlikte disiplinli ve koordineli olarak çalışarak Ayvalık’ın sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamaya çalışacağız. Bu duygularla Ayvalıklı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyor, Ayvalık’ımızı her alanda hak ettiği zirveye taşıyabilmek için el ele, gönül gönüle olmayı arzu ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Samsun’un Atakum ilçesine atanan Ayvalık’ın eski Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın da yeni görevine bir hafta önce başladığı öğrenildi.

Görgülüaslan kimdir?

02.11.1975 Karabük’ de doğdu. İlkokulu Karahasanlar Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve ise 1. sınıfı Eskipazar ilçesinde, hemen ardından 2. ve 3. sınıflan Karabük Demir Çelik Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak 1992 yılında mezun oldu.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1998 Yılında girdiği mülki idare amirliği kaymakamlık mesleğinde sırasıyla; 1998 Bartın Maiyet Memurluğu ile başladığı meslek hayatında Konya-Kulu, İzmir-Kiraz, Malatya-Kale, Yozgat-Saray kent, Erzurum-Uzundere, Şanlıurfa Akçakale, Bartın-Ulus, Ağrı Vali Yardımcılığı, Antalya-Finike, Kastamonu-İnebolu ilçelerinde görev yaptı. Çanakkale’nin Biga ilçesinde görev yaptıktan sonra Ayvalık’a atanan Kaymakam Gökhan Görgülü; evli ve bir çocuk babasıdır.