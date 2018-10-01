Ayvalık'ın yeni müftüsü göreve hızlı başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Müftü Emre Önal çalışmalarına hızlı başladı.

Müftü Önal, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarında 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 4-6 yaş Kur'an kursları için minik misafirlerine müftülüğün kapılarını açtı.

Ayvalık'ta; 7 Kur'an Kursunda bayanlara yönelik temel, 2 Kur'an Kursunda ise çocuklara yönelik 4-6 yaş Kur'an Kursu öğreniminin sürmesini de sağlayan Müftü Önal, bu yıl ilk defa Ayvalık İlçe Merkezinde Müftülük bünyesinde bulunan Armutçuk Kur'an Kursunda ve Sarımsaklıda bulunan Yunus Emre Kur'an Kursunda 4-6 yaş Kur'an Kursu açılmasından da duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık'ta göreve geldiği ilk günden bu yana insanların manevi anlamda dini duygularının sömürülmeden, ibadetlerini sadece Allah rızası için yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Müftü Emre Önal, “Kur'an kursları, yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve ona uygun bir hayat yaşamak isteyen Müslümanların, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik geliştirdikleri önemli kurumlardan biridir. Kur'an kursları, muhataplarına Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretimi yanında, milli birlik ve beraberlik bilincinin geliştirilmesi, sevgi, saygı ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli ve manevi değerlerin özümsetilmesi, bir arada yaşama ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi gibi değerlerin kazandırılmasını amaç edinmiş yaygın din eğitimi merkezleridir. Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında gerçekleştirilen önemli yaygın din eğitimi faaliyetlerinden biri de din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, toplumdan gelen talepler doğrultusunda uygulamaya koyulan ve değerler eğitimini esas alan 'Kur'an Kursları 4-6 Yaş Grubu Öğretim Programı'dır.” dedi.

Kur'an kurslarının 4-6 Yaş Grubu Öğretim Programı ile her yaş grubundan öğrencinin cami ve Kur'an kurslarına gelebilmesi, kurslara devam eden öğrencilerin çoğunluğunu yetişkin ev hanımlarının teşkil etmesi ve önemli bir kısmının okul öncesi yaş grubu çocuk veya torun sahibi olması, çocuklarının din eğitimi ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulduğunu da hatırlayan Müftü Önal, “Söz konusu programla çocukların kendi seviyelerinde sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmeleri yanında, dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanımaları hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.