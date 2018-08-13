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13 Ağustos 2018 18:49

Ayvalıklı atlet Çorum’da birinci oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin atletizm camiasına kazandırdığı sporcu Şahin Şenoduncu, PTT Spor adına katıldığı Çorum’daki yarışmada 43.

Ayvalıklı atlet Çorum’da birinci oldu

13 Ağustos 2018 18:49

45 derecesi ve 982 puanla büyük erkekler kategorisinde birinci oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen müsbakalara 43 yürüyüşçü katıldı.


U20’de 5 kilometre, büyüklerde ise 10 kilometre üzerinden gerçekleştirilen lig müsabakaları sonunda şampiyonluk kupasını elde eden takımlar belirlendi. U20 kadınlarda Ankara PTT Spor, U20 erkeklerde ENKA Spor ligi kazanırken, büyük kadınlarda Malatya Büyükşehir Belediyespor, büyük erkeklerde ise Ankara PTT Spor ligi zirvede tamamlayan ekipler oldular.


Yarışmalarda ilk sırayı elde eden atletler ise, TAF Kupası genel sıralamasında IAAF puan tablosuna göre şu puanları elde ettiler: U20 Kadınlar - Ayşe Tekdal, 23:28 (973 puan), U20 erkekler: Abdülselam İmuk, 21:44 (924 puan), Büyük kadınlar: Semiha Mutlu-Özdemir, 50:34 (902 puan) ve Büyük erkekler kategorisinde Şahin Şenoduncu, 43:45 (982 puan)


Büyük Erkekler ketagorisinde büyük bir başarı elde eden Ayvalıklı sporcu Şahin Şenoduncu, kendisine destek veren kulübü PTT Spor yönetici ve teknik adamlarına teşekkür ederek, başarılarının aynı performanslarla süreceğinin mesajlarını verdi.


Ayvalıklı sporcunun Çorum’daki yarışmalarda elde ettiği başarı ilçede de memnuniyetle karşılandı.




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