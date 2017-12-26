Ayvalıklı devecilerden Başkan Gençer’e teşekkür

Ziyarette Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Yatkın’ı; dernek yöneticileri; Mustafa Uludağ, Hasan Görgülü, Behçet İrdel, Ali İbrahim Yatkın, Muharrem Dalkesen ve Ahmet Sevindik de yalnız bırakmadı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan dernek başkanı Mustafa Yatkın, 13. Geleneksel Ayvalık Deve Güreşleri Festivali’nin hava muhalefet i nedeniyle bu yıl yapılamamasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Sağolsun Belediye Başkanımız Rahmi Gençer derneğimize maddi ve manevi çok fazla desteği var ve biz bugün kendilerine sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz” dedi.