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08 Ağustos 2018 15:35

Ayvalıklı engellilerin ‘Şahin Deresi Kanyonu’ keyfi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde engellilere yönelik yapmış olduğu öncü çalışmalarla ülke genelindeki engelli camialarından takdir toplayan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği yönetici ve üyeleri Altınoluk sınırları içerindeki Şahin Deresi Kanyonu’nda unutamayacakları bir gün geçirdi.

Ayvalıklı engellilerin ‘Şahin Deresi Kanyonu’ keyfi

08 Ağustos 2018 15:35


BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş’in öncülüğünde; BOED yöneticileri ve 60 dernek üyesi tarafından gerçekleştirilen gezinin moral ve motivasyon amaçlı olduğu öğrenildi.


Şahin Deresi Kanyonu’nda müthiş doğal güzelliklerinin eşliğinde dere suyunda serinleyen engellilere, dernek yöneticisi Semih Koç da bağlamasıyla mini konserler verdi.


Tüm masrafının BOED bünyesinden karşılandığı eğlenceli gezi ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Genel Başkan Güler Çapraz Özlemiş, “Birlik ve beraberliğimizi diri tutmanın yanı sıra engellilerimize moral motivasyonu amacıyla gerçekleştirdiğimiz gezimiz bizim çok anlamlıydı. Çok güzel ve unutulmaz bir gün geçirdik. Bu günün gerçekleşmesine vesile olan tüm engelli üyelerimizle ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.




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