Ayvalıklı esnaf ve sanatkârlardan BŞB Kafaoğlu’na teşekkür plaketi

Ayvalık Doğa Festivali’nde verdiği büyük destekler nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu’nu Edremit’teki çalışma ofisinde ziyaret eden Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca’nın yanı sıra oda yöneticileri; Solmaz Aydoğan, Ahmet Özek ve Mustafa Tavşan beraberinde getirdikleri plaketi de kendisine takdim ettiler.

Mini plaket töreni sırasında Ayvalık Esnaf ve Sanatlarlar Odası Başkanı Çakırca ve yöneticilerini; AK Parti ayvalık İlçe başkanı Hasan Kıtay da yalnız bırakmadı.

Oda Başkanı Çakırca plaketi takdim ederken yaptığı konuşmada, Ayvalık’ın en önemli değerlerinden birinin de mübadele döneminde Midilli ve Girit’ten gelen Türklerin ilçeye kazandırdığı ot kültürü olduğunu vurguladı.

İlçedeki yerli halkın Ayvalık’ın dağ, tepe ve ovalarında yetişen binlerce çeşit otlarından yapılan yemeklerle büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Çakırca, “ Ayvalık’ımız ‘Türkiye’nin incisi, Ege’nin birincisi’ konumunda olan bir ilçedir. Biz; ot çeşitliliğimiz, kültürel tarih, doğa, deniz ve kumumuzla gerçekten Türkiye’nin birincisiyiz. Biz bu yola çıkarken, ‘Ayvalık esnaf ve sanatkarımıza ne kazandırabiliriz?’ düşüncesini taşıdık. Bu organizasyonumuzda; bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da naçizane bir teşekkür etmek istedik. Kendisi gerçekten bu organizasyon için bizlere ciddi desteklerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimiz, inşallah gelecek yıllarda da genişletilerek sürecek ve gelenekselleşecektir” dedi.

Başkan Kafaoğlu’dan festivale tam destek

Ayvalıklı esnaf ve sanatkarların kendisine gösterdiği nazik davranış karşısında duygusal anlar yaşadığı gözlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, “Ayvalık, bizlerin gözümüz gibi korumamız gereken, zeytinciliğin ve hayvancılığın en iyi şekilde yapıldığı, en güzel Ege koylarının bulunduğu, en güzel Ege Denizi’nin bulunduğu bir ilçemizdir. Biz Ayvalık’ı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak turizm alanlarını ve doğanın korunması noktasında her alanda destekliyoruz. Ayvalık’ın UNESCO sürecinde koruma altına alınması gerektiğine inanıyorum. Bu süreçte de Ayvalık’ımıza elimizden gelen her desteği vermeye de hazırız. Çünkü geçmişin mirasını günümüze taşıyan yerleşim yerlerimiz son derece azaldı. Bunları hep biz insanlar yok ettik. Maalesef insanların daha fazla kazanma hırsları nedeniyle tarihi eserleri yok ettik. Çevremizi kirlettik. Doğayı perişan ediyoruz. Bu açıdan da geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleşen 1. Doğa Festivali’ni önemsiyorum. Ama doğanın sadece bir gün anımsanması ile doğa korunmaz. Ama burada bir farkındalık oluşturuluyor. Bu yüzden de doğamıza ve çevremize sahip çıkacağız. Endemik bitkilerimize sahip çıkacağız. Doğayı kirletmeden, suyu toprağı kirletmeyip, mutlaka temiz olarak gelecek nesillere bırakacağız. Biz; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu uğurda elimizden ne geliyorsa her türlü katkıyı vereceğiz. Ayvalıklı esnaf ve sanatkârımıza da bu anlamlı festivali düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu festivale gelecek yıllarda da elimizden gelen tüm desteği vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.