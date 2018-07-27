Ayvalıklı esnaftan ot festivali teşekkürü

Ayvalık Doğa Festivali’nde verdiği büyük destekler nedeniyle Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakam Görgülüarslan’ı makamında ziyarette Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca’nın yanı sıra oda yöneticileri; Mehmet Anıl Okyar ile Ahmet Özek hazır bulundu.

Oda Başkanı Çakırca plaketi takdim ederken yaptığı konuşmada, Ayvalık’ın en önemli değerlerinden birinin de mübadele döneminde Midilli ve Girit’ten gelen Türklerin ilçeye kazandırdığı ot kültürü olduğunu vurguladı.

Ziyarette esnaf ve sanatkarlarını her zamanki konukseverliğiyle karşılayan Kaymakam Görgülüarslan da, Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın çekim merkezi konumunda olduğunu hatırlatarak, “Bu güzel ilçe için kim elini taşın altına sokuyorsa, ona tüm gücümüzle destek vereceğiz. Bu noktada ilçenin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Mutfağı’nın ayrılmaz bir parçası olan Ot Kültürü’nü yeni nesillere aktarabilmek adına düzenlenen bu festivalin geleneksel hale gelmesi ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılabilmesi için her zaman Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na gereken katkıyı vereceğiz” diye konuştu.