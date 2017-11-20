Ayvalıklı filenin sultanları tutulmuyor

Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor Bayan Voleybol Takımı altyapıya verdiği değerin meyvelerini bir bir alırken, önüne gelen takımı mağlup etmesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Ayvalıklı Filenin Sultanları; Pazar günü Ayvalık Kapalı Spor Salonunda Biga Çiçeklidede Spor’u ağırladı.

Kırmızı-beyazlı taraftarların tribünleri doldurduğu karşılaşmayı Biga’nın eski Kaymakamı olan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve kulüp yöneticileri şeref tribününden birlikte izledi.

Ligin altıncı haftasında karşılaştığı Biga Çiceklidede’nin önünde oldukça başarılı bir mücadele sergileyen Ayvalıkgücü Belediyesporlu bayan sporcular karşılaşmayı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Net bir skorla galip geldikleri için tüm takımı tek tek tebrik eden Başkan Rahmi Gençer, takımın bu başarısını sürdürmesi için elinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.