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16 Nisan 2017 17:22

Ayvalıklı hastalar ambulanslarla sandıklara taşındılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hastanede tedavi gören ve evlerinden dışarı çıkamayan hastalar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne ait 2 binek otomobil ve 2 ambulansla sandık başına götürülerek, oy kullanmaları sağlandı.

Ayvalıklı hastalar ambulanslarla sandıklara taşındılar

16 Nisan 2017 17:22


Yaklaşık 40 vatandaşın sandık başına götürüldüğü öğrenilirken, yürüyemeyecek durumda olan hastalar ise 1 sandık görevlisi ve 1 de kolluk kuvveti mensubu görevlilerinin nezaretinde ambulans içinde oy kullanmalarına izin verildi.


Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde hayata geçirdiği uygulama sayesinde 16 Nisan referandumunda sandığa gitmekte güçlük çeken başta yatalak hastalar olmak üzere tüm hastaların oylarını rahatça kullanabilmesine ilişkin uygulama hasta vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Ayvalık’taki uygulamada hastaların, Ayvalık Devlet Hastanesi bünyesindeki 4 şoför ve 2 sağlık görevlisi tarafından gün boyu sandıklara taşındığı öğrenildi.




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