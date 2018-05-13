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13 Mayıs 2018 16:08

Ayvalıklı sebze ve meyvecilerden annelere 5 bin gül

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Anneler Günü nedeniyle Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası pazar günü kurulan Armutçuk semt pazarında alışveriş yapan annelere 5 bin gül dağıtarak anlamlı bir jest yaptı.

Ayvalıklı sebze ve meyvecilerden annelere 5 bin gül

13 Mayıs 2018 16:08

Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlikte, geçtiğimiz yıl oğlunu kaybeden bir pazarcı esnafı Zeynep Ergül’e de ‘Yılın Annesi’ plaketi verildi.


Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve ekibi tarafından 5 bin adet kırmızı gülün dağıtıldığı etkinlikte hiç beklemedikleri bir anda kendilerine gül verilen anneler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Anneler Günü nedeniyle kendilerine yapılan anlamlı jestten duydukları memnuniyeti ifade eden anneler, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.


Muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Özmen, Cennet’in annelerin ayakları altında olduğuna gönülden inandığını vurgulayarak, “Her anne evladı için saçını süpürge edercesine çok büyük fedakarlıkla çocuklarını yetiştirmeye çalışıyor. Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir. Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın; en masum ve temiz duyguların timsali annelik ulvi bir müessesedir. Anne, nesli temin ve talimin kaynağı olmakla birlikte, ailenin fiili reisi, memuru, işçisi, esnafı, işvereni ve en önemlisi herkesin öğretmenidir. Anneliğin ayrıştırıcı, ötekileştirici değil, toplumu yakınlaştıran, birleştiren, bütünleştiren bir rolü vardır” dedi.


Şefkat ve merhamet membası annelerin, sadece kendi çocuklarının değil, temas ettiği, dokunduğu, aynı ortamda bulunduğu tüm çocukların öğretmeni olduğunun altını çizen Elmas Özmen, “Bu uğurda tüm sıkıntılara katlanan, çocuklarının mutlu olması ve başarısı için büyük bir sabırla gayret gösteren annelerimizin üzerimizde ödenemez hakları bulunmaktadır. Annelerin hayat standartlarının iyileşmesi, sosyal hayatta etkin rol üstlenmeleri, sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bizi millet yapan, bizi birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin devam ettirilmesinde herkese düşen sorumluluktan daha fazlası şüphesiz annelere düşmektedir. Kültürün yaşatılması kadar huzurlu bir toplumun oluşturulmasında da annelerin rolü asla inkar edilemez” ifadelerini kullandı.


İzmir’in Menderes ilçesinde bir arkadaşının kendilerine her yıl Anneler Günü’nde söz konusu gülleri gönderdiğini anlatan Başkan Özmen, “5 yıldır bu gülleri İzmir’den kamyonlarımızla getirip, her Anneler Günü’nde eli öpülesi annelere ücretsiz dağıtıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Bu beni ve arkadaşlarımı sonsuz mutlu ediyor. Allah nasip ederse, bu güzel geleneği her yıl sürdürecek ve her Anneler Günü’nde bu jesti yaparak, annelerimiz bu özel gününü kutlayacağız” diye konuştu.


Pazarcı esnafı Zeynep Ergül’ün geçtiğimiz yıl 6 yaşındaki oğlunu kaybetmesi nedeniyle yaşadığı derin acıya ortak olmaya çalıştıklarını da ifade eden Başkan Özmen, “Yüce Allah Zeynep ablamıza sabırlar versin. Zeynep ablamız, evladına beslediği büyük sevgiyi şimdi tüm çocuklara vermeye çalışıyor. Bu yüzden de kendisini yılın annesi seçtik. O, bunu hak ediyor. Allah yardımcısı olsun” dedi.




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