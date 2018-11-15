Ayvalıklılar pirina kokusundan şikayetçi

Ayvalık Tabiat Platformu adına kaymakamlığa verilen dilekçede, halk sağlığını doğrudan etkileyen bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulması istendi. İlçede havaya saldığı duman ve kokuyla halkı adeta canından bezdirdiği belirtilen pirina fabrikaları; çevrecilerin harekete geçmesine neden oldu. Özellikle sosyal medyada dile getirilen yoğun tepkiler üzerine Ayvalık Kaymakamlığı'na dilekçe verdiği öğrenilen çevrecilerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün cevabı ile adeta şok yaşadıkları belirtildi.

Ayvalık Tabiat Platformu'na gönderilen cevap yazısında, gaz ölçüm cihazlarıyla tesis çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir tehlikeli gaza rastlanmadığı belirtilirken, 26.10.2018 tarihinde işletmede yapılan inceleme ve denetim sonucunda kokuya sebep olabilecek kaynaklarının belirlendiği, TÜBİTAK-MAM personeli ile gerekli ölçümlerin yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada bu ölçümün ne zaman yapılacağına yer verilmezken, üstü kapalı ifadeler kullanıldığı dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün cevabını tatmin edici bulmadığını belirten Platform Sözcüsü Nebahat Dinler basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eskiden sadece birkaç ay hissedilen pirina kokusunun bu yıl hemen hemen her gün görüldüğünü vurgulayarak; Ayvalıklıların alışık olduğu pirina kokusundan çok farklı nitelikte olduğunu ve Ayvalık üstüne çöken geniz yakıcı bir dumanla birlikte karşı karşıya kalındığını söyledi.

Özellikle küçük çocukların, astım ve bronşit hastalarının, yaşlıların bu dumandan etkilendiğini ve şikayetlerin son dönemde çok yoğunlaştığını belirten Dinler, gereken teçhizat ve personelin bir an önce getirilmesini, ölçüm ve denetimlerin yapılıp işletme tarafından gerekli önlemlerin alınmasını, halk sağlığını doğrudan etkileyen bu duruma bir an önce son verilmesini istedi.