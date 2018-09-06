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06 Eylül 2018 09:20

Ayvalık’ta 10 göçmen jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 10 Afganlı göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvalık’ta 10 göçmen jandarmadan kaçamadı

06 Eylül 2018 09:20


Devriye görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler akşam saatlerinde Tuzla bölgesinde bir grup kaçak göçmeni fark etti.


10 kişilik gurubun yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istediği tespit edilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişilik Afgan grubu ile bu gruba organizatörlük yaptığı öğrenilen 1 İran uyruklu şahıs da gözaltına alındı.


Jandarma tarafından 10 kişilik gruba önce insani yardım yapıldı. Şahısların sorgulama işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.




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