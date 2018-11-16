Ayvalık'ta 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler Tuzla mevkiinde 1 erkek, 2 kadın ve 10 çocuktan oluşan Afgan göçmenleri denize açılmadan karada yakaladı. Göçmenlerle birlikte olan ve organizatör olduğu öğrenilen Z.B isimli bir kişi de gözaltına alındı. Yakalan 13 göçmene jandarma ekipler tarafından yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlar yapıldı.

Gözaltına alınan Z.B adlı organizatör için yasal işlemler başlatılırken, 13 göçmen'in de sınır dışı işlemlerinin yapılmaya başlanıldığı öğrenildi.