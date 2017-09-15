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15 Eylül 2017 22:13

Ayvalık’ta 14 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen Suriye ve Irak uyruklu 14 göçmen ve bunları yurt dışına götürmek isteyen 5 organizatör kıskıvrak yakalandı.

Ayvalık’ta 14 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

15 Eylül 2017 22:13


Bir istihbaratı değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Badavut mevkiinde sabaha karşı gerçekleştirdiği operasyonla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 göçmen ile C.E., Y.A., V.İ., A.E. ve B.O. isimli organizatörleri ele geçirdi. Yapılan operasyonda insan tacirlerine ait bir kamyonet ve otomobile de el konuldu. 5 organizatörün gözaltına alınarak adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, yakalanan 14 kaçak göçmenin de yasal işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi’ne gönderileceği belirtildi.




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