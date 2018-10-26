Ayvalık'ta 14. Uluslar arası Zeytin Hasat Günleri başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 14. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Günleri başladı.

Saat 10.30'da Aşıklar Köprüsü'nden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan Zeytin'e Minnet Yürüyüşü ile başlayan etkinliklere ilgi büyük oldu. Yürüyüşe protokol mensuplarıyla Türkiye genelinde zeytinyağı üretimi yapan onlarca firma temsilcisi, zeytin üreticileri, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Ayvalık Belediyesi'nin efsanevi olarak nitelendirildiği bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün sonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın birlikte seslendirilmesinin ardından "Zeytin Pazarı"nın açılış kurdelesi kesildi.

Törende konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kendilerine verdiği destekler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na, Balıkesir Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Ayvalık'ın iki önemli değerinin zeytin ve turizm olduğunu hatırlatan ATO Başkanı Büyükçıvgın, “Zeytin, hayatımızın olmazsa olmazıdır. Zeytin; bir kent geleneği ve bir aile mirası olarak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle göğsümüzü gere gere Ayvalık Zeytin'in Başkenti'dir diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir. Zeytin ağacının rüzgarla buluşmasıyla, yapraklarının akşam güneşi ile renk değiştirmesi, dallarının denizin sularıyla yıkanması, zeytin çiçeğinin açması, tane bağlaması, zeytin tanelerinin büyüyüp irileşmesini, her seferinde ilk kez görüyormuş gibi şaşırarak hayranlıkla seyrederiz. Bu duyguları Ayvalık'ta yaşayan herkes gerçekten çok iyi bilir. Bana sorarsanız Ayvalık; tarihi, mimarisi, doğası ve lezzetleriyle, turizmin de başkentidir. Bu nedenle, Ayvalık Ticaret Odası olarak çabalarımızın bir amacı da Ayvalık'a dikkat çekmek, kentimiz her yılda daha fazla sayıda yurt içi ve yurt dışından konuklarımızın gelebilmesini sağlayabilmektir” dedi.

Yeni Bir Hasat Yeni Bir Umut

Etkinliğin açılışında konuşan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay da, yen zeytin hasat döneminin bölgedeki tüm üreticiler için bereketli olmasını dileyerek, “İlçemizin en önemli geçim kaynağı, geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız, tarihimiz olan, ölmez ağaç zeytin ağacının gölgesinde yeni bir hasat dönemine daha başlamış bulunmaktayız. Her yeni hasat; yeni bir heyecan ve umut demektir. Burada da büyük bir heyecanımızı sizlerle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde, hasatın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Zeytin ağacına olan saygımızı hep birlikte dile getireceğiz. Çiftçilerimizin ve sektörümüzün problemlerini hep birlikte değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı Tespitleri

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Odası Başkanı Özer Matlı ise yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun selamlarını ileterek, “Ayvalık'ta yapılan bu etkinliler ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıya Ayvalık Zeytinyağı'nı tanıtılması için çok önemlidir. Bu yılki etkinliklerin teması da, ‘Zeytinyağı Sağlık Kaynağı' olarak belirlenmiştir. Zeytin; hem zenginlik, hem de barışın sembolüdür. Zeytin ağacı öyle bir ağaç ki; 1000 yıl yaşıyor. Başka hiç bir ağacın ömrü bu kadar değildir. Dünya'nın en büyük zeytin üretimi Akdeniz havzasında üretilmektedir. Türkiye olarak, Dünya'da hem zeytin, hem de zeytinyağı üretiminde; İspanya, İtalya, Yunanistan'ın ardından 4. sıradayız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 9'unu Türkiye karşılıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Türkiye'nin 2018-2019 sezonunda 425 bin ton yemeklik, 1 milyon 75 bin tonda yağlık zeytin olmak üzere 1 buçuk milyon ton zeytin üretimi olması bekleniyor. Zeytinyağı üretiminin ise 194 bin ton olmasını bekliyoruz. 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı ise 90 bin ton olması tahmin ediliyor. Yaptığımız ihracatın yüzde 80'i İtalya ve İspanya'ya dökme olarak satmaktayız. Biz Türkiye olarak çok kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz. Ancak; desteklemede, markalaşmada ve pazarlamada hak ettiğimiz yerin halen daha gerisindeyiz. Ürün değerini bulmayınca, maalesef üreticilerimiz de sıkıntılar yaşamaktadır. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe çeşitli kalemlerde destekler veriliyor. Ancak, küçük aile işletmeciliğinin yoğun olması nedeniyle verilen desteklerin küçük bir kısmı üreticinin faydasına sunuluyor. Stratejik bir ürün olması nedeniyle prim sisteminin zeytinyağının yanı sıra ham dane zeytin ve AB'de olduğu gibi sofralık zeytinde de uygulanması önem taşıyor.” tespitlerinde bulundu.

“Zeytinyağını şahlandırmak için bu etkinliklere başladık”

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, 14 sene önce başlattıkları hasat şenliklerinin her yıl daha da büyüyerek devam ettiğine işaret ederek, “Ayvalık'ta bu etkinliklerimizin başlamasının ardından Türkiye'de zeytinyağı tüketimi çok ciddi bir oranda yükseldi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de yazılı ve görsel basında, Ayvalık'taki bu etkinlikler birer ay sürerek, zeytinin ve zeytinyağının insan sağlığına olan faydasını ve aynı zamanda da bunun bir milli ürünümüz olduğunu anlatmaya çalıştık. Hakikaten de Türkiye'de insanlarımız 1950'li yıllardan itibaren başka yağlara yönlendirildi. ‘Zeytinyağlı yiyemem' türküleri bestelendi. Bu besteler para vererek yaptılar. Böylelikle çiçek ve margarinleri öne çıkardılar. Batı'nın gıda emperyalizmi ile sarılmış bir ülke haline geldik. Kendi tereyağımızı, kendi zeytinyağımızı maalesef unutturdular bize. Biz bunların bilincinde olarak tekrardan zeytinyağımızı şahlandırmak için bu küçük ilçeden Türkiye'ye bir meşale yaktık. Bunu da etrafımızda gördüğümüz tüm değerlerle beraber yaptık. Bu meşaleyi daha da güçlü olarak ülkemizin her yanında yakmalıyız.” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de ise 14. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Günleri'nin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Ege Bölgesi zeybek oyunlarını sergilemesinin ardından katılımcılar topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Etkinliğin açılış programı; Zeytin Pazarı'nın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, pazarda çaıkan zeytinyağı firmalarının stantlarının ziyareti ile son buldu.