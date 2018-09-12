Ayvalık'ta; 14. Zeytin Hasat Günleri için geri sayım başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; bu yıl 14. sü yapılacak olan Zeytin Hasat Günleri'ne hazırlanıyor.

Her yıl; Türkiye'nin dört bir yanından gelen zeytin sektörünün temsilcilerini, zeytin ile ilgili yetkilerle buluşturup, sektörün sorunlarının masaya yatırılmasını sağlayan Ayvalık Zeytin Hasat Günleri bu yıl yine bölgedeki hasatın başlangıcını bir dolu etkinlikle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından ortaklaşa organize edilecek olan 14. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bu yıl zeytin hasat günleri ile ilgili çalışmalara erken başladıklarını belirterek, “Bu yıl etkinliklerimizin teması; ‘Zeytinyağı Sağlıktır' olacak. Etkinliklerimiz kapsamında, kültürel ve sanatsal faaliyetler de yer alacak. Sokak sanatçılarının gösterimleri, konserler ve sektörel panellerin de olacağı etkinliklerimizde bugüne kadar hiç olmamış sürprizlerimiz de olacak.”dedi.

14. Zeytin Hasat Günleri etkinliklerinin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilçeye bağlı Mutluköy kırsal mahallesindeki Nostalji Tesisleri'nde gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Büyükçıvgın, “Bu yıl hasat şenliklerimizin uluslar arası boyutu da sürecek. Bu kapsamda, yurt dışından gelecek konuklarımız ve konuşmacılarımız da olacak. Bunun yanı sıra da zeytin sektörünün ulusal temsilcileriyle, ekonomi yazarları ve gazeteciler de konuklarımız arasında bulunacaklar. Gurme dünyasının tanınmış mutfak şeflerinin de katılacağı etkinliklerimiz, üreticilerimiz ile sanayicilerimizi de bir araya getirecek” diye konuştu.