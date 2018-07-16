Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ yaşatıldı

Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık’ta da Kaymakam Gökhan Görgülüaslan’ın öncülüğünde oldukça kapsamlı gerçekleşen 15 Temmuz programı 13 Temmuz’da Şehitler Camii’nde şehitlerin ruhlarına Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

15 Temmuz sabahı saat 11.00’de Ayvalık Kabristanı’ndaki Şehitlik’te tüm şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okunması ve akabinde lokma hayrı ile süren etkinlik programı kapsamında; saat 14.30’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz anı defteri açıldı.

Saat 15.30’da günün anısına fidan dikimi ile süren etkinlikler çerçevesinde Öğretmenevi önünden ilçe merkezine kadar da Kaymakam Görgülüaslan’ın öncülüğünde; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Ali Atalay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaşla birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binlerce vatandaşın kendisini tankların ve darbecilerin önüne siper ettiğini vurgulayarak, “Bu anlamıyla da 15 Temmuz başlı başına çok özel bir olaydır. O gece orada yapılan müdahale şunu da göstermiştir ki; eğer bu millet inanmış olduğu bir dava uğrunda birken, beraberken neler yapılabileceğini, nelerin önünde durabileceğini, ne tür zorluların üstesinden gelebileceğini de sergilemiştir. Bizim bir olmamız, beraber olmamız, aynı amaç çerçevesinde bir arada bulunmamız, gerektiğinde neler yapabileceğimizi ve neleri başarabileceğimizi de somut bir şekilde göstermiştir. Ben bu duygularla bir kez daha; demokrasimizin ve özgürlüklerimizin mimarı, devletimizin ve ülkemizin kurucusu Büyük Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin tüm kurucu unsurlarına, vatan-millet uğruna mukaddeslik uğruna, din, diyanet ve bu milletin şerefi uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle, 15 Temmuz gecesi demokrasi ve milletin iradesine sahip çıkmış tüm şehitlerimizle, o gecenin kahraman gazilerini sizlerin huzurunda bir kez daha minnet ve şükranla anarken, bu önemli ve güzel günde bizleri yalnız bırakmayanlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Görgülüaslan’ın konuşması ve Ayvalık Müftü Vekili İzzet Altıntaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından binlerce Ayvalıklının katıldığı demokrasi nöbetine başlandı.

Sinevizyon gösterimlerinden 15 Temmuz gecesi yaşanılanların Cumhuriyet Meydanını dolduranlara aktarıldığı demokrasi nöbeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki konuşmasının ardından gece saat 00.13’de tüm yurtta 81 il ve ilçelerinde aynı anda camilerin minarelerinden okunan selaların ardından sona erdi.