Ayvalık’ta 15 Temmuz Kupası

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda başlayan ve 3 gün sürecek olan dörtlü turnuvada; Armutçuk Spor, Yenimahalle 2008 Spor, Küçükköy Spor ve Barbaros Sefa Spor kulüplerinin U-12 takımları yer aldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın yanı sıra; Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve Balıkesir ASKF Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, daire amirleri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcuların hazır bulunduğu turnuvanın ilk gününde Yenimahalle 2008 U-12 Futbol Takımı ile Barbaros Sefa Spor U-12 Futbol takımları arasındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Kaymakam Nazlı yaptı.

Başlama vuruşu öncesinde turnuvaya katılan takımların sporcularına seslenen Kaymakam Namık Kemal Nazlı, “15 Temmuz 2016 günü; bu milletin geleceğine, bu milletin demokrasisine ciddi bir taarruz olmuştur. Bu taarruz sonucunda, Türk Milleti topyekun bir savunma yaparak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı gösterdi. Bu kahramanlık destanında, bir çok vatandaşımız şehit düşerken, bir çok vatandaşımız da gazi oldu. Seneye devriyesi olan 15 Temmuz’un Ayvalık etkinliklerini sizlerin katılımıyla bir turnuva düzenleyerek başlatmış durumdayız. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmamak üzere siz genç beyinlerin hafızalarına böylelikle bunu kazıyıp, sizden sonra gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu da, 3 gün sürecek turnuvanın Cumartesi günü ödül töreni yapılacağını belirterek, “Gençlerimize özellikle ülkemizi bölmek isteyen hainlere karşı bir mücadelenin nasıl kazanıldığını gösterebilmek adına bu organizasyonu düzenledik” dedi.

Turnuvanın sonunda şampiyon olan takıma kupa ve katılım sertifikalarının verileceği turnuva ile ilgili muhabirimize özel açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “15 Temmuz seneye devriyesinde Şehitlerimizi Anma ve Demokrasi Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Ayvalık’taki kutlama programına şu saat itibarıyla düzenlemiş olduğumuz U-12 Futbol Turnuvası ile başlamış durumdayız. Bu 15 Temmuz’u demokrasi günü ve zaferi olarak ilan etmenin ötesinde, genç dimağlarda, yeni nesillerde sürekliliği kazandıracak sürekli hatıralarda kalacak bir etkinlik olması hasebiyle çocuklarımızı bu futbol turnuvasını oluşturduk. Umarım 15 Temmuz şehitlerimizin şanına yakışır bir anma etkinliği olur. Biz bu vesile ile tekrar 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıraları önünde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gövdesini, canını, kanını bu uğurda tüm gazilerimizi de şükranla yad ediyoruz. İnşallah düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik amacına uygun bir şekilde devam eder ve 15 Temmuz gecesi de anlamlı bir nöbet şekline dönüşür” ifadelerini kullandı.