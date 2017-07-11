Ayvalık’ta 15 Temmuz yıldönümünde şehit ve gaziler unutulmadı

Ayvalık’ta 15 Temmuz Futbol Turnuvası ile başlayan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Kutlama Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda; Ayvalık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Kaymakamlık binası bahçesin duvarlarında hazırlatılan ‘15 Temmuz Destanı Köşesi’ adını taşıyan mozole açılışı yapıldı.

Açılışta; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın öncülüğünde; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Açılışta konuşan Kaymakam Nazlı, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz 2016 gününde Türk Milleti’nin maruz kaldığı darbe girişimini destansı bir mücadelesiyle bertaraf edilmesinin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Bizde bu yıldönümüne ait hazırladığımız program çerçevesinde bugün kaymakamlığımızın bahçesinde yatırdığımız mozaiğin açılışıyla etkinliklerimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu mozaik çalışmasında 15 Temmuz darbe girişimi ve bu darbe girişimine halkın gösterdiği destansı direnişini duvara nakşetmek ve bu vesile ile de gelecek nesillerin ders almasını sağlamayı amaçladık. İnşallah milletimiz bir daha böylesi darbe girişimlerine maruz kalmayacaktır” dedi.

Mozaiğin açılışının ardından Kaymakam Nazlı ve beraberindeki protokol üyeleri Ayvalık Kabristanı’na geçerek buradaki Şehitlikte yatan şehitleri ettikleri dualarla ziyaret etti.

Oldukça duygusal anların yaşandığı Şehitlik ziyaretinin ardından Şehitler Camii’ne geçen protokol üyeleri 15 Temmuz Şehitleri ve tüm şehitleri için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

İlçe protokolünün şehitlik ziyareti sırasında Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi Liderleri ve ilçedeki spor kulüplerinin U-12 takımları sporcularından oluşan bir grup, ‘Gençler Asla Unutmaz’ sloganıyla Cunda Adası’nda ikamet eden şehit Bilhayır Ödemişli’nin annesi Nevvare Kırcıoğlu’nu ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.