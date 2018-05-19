Ayvalık’ta 19 Mayıs Bayramı kutlandı

Ayvalık’taki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri; ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda, ilçe protokolü, daire amirleri, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşların ilçe merkezindeki katılımıyla gerçekleşen çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk sunumu töreninde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Onlarca vatandaşın Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttuğu tören; Ayvalık Belediyesi’nin efsanevi bando takımının eşliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın meydanda bulunan yüzlerce kişi tarafından bir ağızdan okunmasının yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu’nun Atatürk anıtına kurumunun çelengini sunmasıyla sona erdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni daha sonra Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

Cem Hamzaoğlu’dan anlamlı konuşma

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, “99 yıl önce ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek dalga dalga yayılmış ve milli mücadelemizi zaferle taçlandırmıştır. Verilen bu ulvi mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk Gençliğine armağan edilmiştir. Türk Milleti olarak bu emanete sahip çıkmak en büyük görevimizdir”dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs’ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk Milleti’nin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı ve milleti çin iftihar kaynağı, gençlerin için ise ibret vesilesi olduğunu belirten Hamzaoğlu, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu anlamaları, özümsemeleri ve bu ruha sahip çıkmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Cem Hamzaoğlu, “Size emanet edilen Cumhuriyetimizi korumak için özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Hepiniz farklı yetenek ve ilgi alanına sahipsiniz. Birbirinizi tamamlayacak ve geleceğin Türkiye’sinin inşasında görev alacaksınız. Bu büyük devleti sonsuza dek yaşatacaksınız. Şan ve şerefle dolu tarihimizin gururunu, sizden sonra gelecek nesillere aktaracak olan sizsiniz; sorumluluğunuzu ve görevlerinizi unutmamalı, birlik olmalısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızda ki asil kanda mevcuttur". Bizler çok iyi biliyoruz ki; yenilen pehlivanlar güreşe doymayacak, düşmanlarımız kirli ve hain emellerini gerçekleştirme hayallerinden vazgeçmeyecektir. Onlar da şunu çok iyi biliyorlar ki; savaş ve şehir meydanlarında Allah’ın izni ile hiçbir zaman muvaffak olamayacaktır. Çünkü her dönemde, Milli Şairimizin Asım’ın Nesli diye ifade ettiği, ‘Ecdadının namusunu çiğnetmemiş ve çiğnetmeyecek’ kahramanlar kıyamete kadar var olacaktır. Sevgili gençler siz Türk Milleti’nin temel direği, dinamiğisiniz. Gelecek sizlerin omuzları üzerinde gelecek. 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacağınıza, bizi biz yapan değer, ilke ve kültürümüze sonuna kadar sahip çıkacağınıza inanıyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaştan olmak üzere vatanımız için mücadelede şehit olan tüm kahramanları rahmetle anıyor, gazilerimize Allah’tan sağlıklı ömürler diliyorum. Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor, İsrail’in yapmış olduğu bu insanlık dışı katliamı kınıyor, Gazze’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu’nun konuşmasının ardından, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya cevabı büyük bir coşkuyla seslendirildi.

Etkinlikte; hafta nedeniyle ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.