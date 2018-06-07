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07 Haziran 2018 12:46

Ayvalık’ta 24 Haziran seçimleri için ilk oylar atılmaya başlandı

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerle ilgili oy kullanma işlemi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Deniz Hudut Kapısı’nda başladı.

Ayvalık’ta 24 Haziran seçimleri için ilk oylar atılmaya başlandı

07 Haziran 2018 12:46

Gurbetçi vatandaşların sabahın erken saatlerinde sandığın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.


Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri için; A-1 nolu sandıkta gün boyunca 08.00-16.00 arasında oy kullanma işleminin yapılacağı öğrenildi. 1 sandık başkanı, bir sandık görevlisi ile AK Parti, CHP ve MHP olmak üzere üç parti görevlisinin vatandaşların oy kullanma işlemlerine yardımcı oldukları gözlendi.


Ayvalık’taki sandıkta oy kullanan ve Fransa’dan gelen gurbetçi vatandaşlardan 58 yaşındaki Elif Tolan, Altınoluk’ta yazlıkta tatil yaptığını ancak oy kullanma işlemi için Ayvalık’a geldiğini söyleyerek seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.


Almanya’da işçi emekli olduğunu söyleyen 67 yaşındaki Halil Toka, “Oyumuzu kullanmaya geldik. Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğuna inanıyorum. İnşallah bu seçimler ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olur” ifadelerini kullandı.


83 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş ve eşi Huriye Güneş de 24 Haziran da yapılacak seçimlerinin ardından ülkemizde barış, sevgi, huzur, adalet, hak, hukuk ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bir Türkiye dilediklerini belirtti.


Ayvalık’ta Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde hudut kapısındaki sandıkta oy kullanma işleminin 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar süreceği öğrenildi.




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