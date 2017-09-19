Ayvalık’ta 25. Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

Engelliler Şenliği açılış töreniyle başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Engelliler Şenliği’nin açılışında, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Karatağ, CHP PM Üyesi Turhan Hançerli AK Parti ile CHP Ayvalık ilçe başkan ve yöneticileri, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, yurt genelindeki 81 ilden gelen bin 600 civarındaki engellilerle bağlı bulundukları dernekler ve engelli aileleri hazır bulundu.

Açılışta konuşan Türkiye Sakatlar Kondeferasyonu’nun görme engelli Genel Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin ülke genelindeki binlerce iş sektörünün dışında belediye başkanı, kaymakam, vali, genel müdür konumundaki işlerde de var olması gerektiğini belirterek, bu konuda her türlü özveriyi kendilerine gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, bu yıl 25.’sini düzenledikleri şenlikte ülkenin dört bir yanından gelen engelliler ve aileleriyle buluşmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Gençer, “Her yıl Ayvalık’ta halkımızla birlikte kucak açtığımız engelli konuklarımız, buradan öylesine güçlü bağlarla ayrılıyorlar ki, gelecek sene düzenleyeceğimiz şenlikler için takvim yapraklarını hızlı hızlı kopararak adet gün sayıyorlar” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak ilçede gelenekselleşen şenliklere her zaman destek vereceklerini ve engellileri Ayvalık’ta buluşturmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Gençer, 25 yıldan bu yana şenliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen eski belediye başkanları ve emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Konuşmaların ardından engelli gençlerin sergiledikleri halk oyunları büyük bir topladı. 25. Ayvalık Engelliler Şenliği’nin açılış serenomisi; geleneksel engelli korteji ile sona erdi. Ayvalık’taki engelli şenliklerinin 22 Eylül Cuma gününe kadar çeşitli panel ve sportif faaliyetlerle süreceği öğrenildi. Şenlikler Cuma günü geleneksel kamp ateşinin yakılması ve kamp ateşinin etrafında şarkı ve türkülerin engelliler tarafından seslendirilmesiyle sona ereceği bildirildi.