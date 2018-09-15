Ayvalık'ta 27 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 27 mülteci yakalandı.

Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badavut mevkiinde deniz kıyısında kendilerini Midilli'ye götürecek insan tacirlerini bekleyen mültecileri fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri 27 kaçağı yakaladı. Aralarında 8 çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu mülteciler Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na götüren ekipler, 2 gündür karınlarının aç olduğunu söyleyen gruba yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulundu. Yakalan mültecilerin işlemlerinin yapılmasının ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilmesi bekleniyor.