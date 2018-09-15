İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 27 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 27 mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 27 mülteci yakalandı.


Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badavut mevkiinde deniz kıyısında kendilerini Midilli'ye götürecek insan tacirlerini bekleyen mültecileri fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri 27 kaçağı yakaladı. Aralarında 8 çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu mülteciler Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na götüren ekipler, 2 gündür karınlarının aç olduğunu söyleyen gruba yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulundu. Yakalan mültecilerin işlemlerinin yapılmasının ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.