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Ayvalık'ta 28 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Murat Reis mevkiinde devriye görevi yapan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı timleri, A.S. isimli sürücünün kullandığı 34 BAR 749 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelenerek, aracı durdurdu


Kamyonetin kasasını açan ekipler, aracın kasasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24'ü Afganistan, 4'ü ise İranlı olmak üzere 28 göçmeni yakaladı. 8'i yetişkin kadın, 10'u yetişkin erkek 6'sı erkek, 4'ü kız çocuklarından oluşan 28 göçmenin içinde bulunduğu araca da el koyan jandarma insan kaçakçısı olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü A.S.'yi de gözaltına aldı.


Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı binasına götürülen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipleri, yakalanan göçmenlerle ilgili yasal işlem başlattı.

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