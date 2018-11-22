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Ayvalık'ta 31 göçmen ile 1 organizatör jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'nın Madra Çayı deltasında bir şişme botla denize açılmak üzere olan 9 erkek, 8 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. 31 Afgan göçmen ile A.M. isimli organizatör gözaltına alındı.

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