Ayvalık'ta 33 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 33 mültec yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı TCSG- 905 botu tarafından Çıplak Ada Tekev mevkiinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 1 İran, 32 Afgan kaçak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak jandarma tarafından yürütülen operasyonda 2 organizatör de yakalandı. Düzensiz göçmenler Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilerek gerekli idari işlemlerinin yapılmasını müteakip Sarımsaklı Jandarma Komutanlığına teslim edildi.