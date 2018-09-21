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Ayvalık'ta 33 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 33 mültec yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 33 mültec yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı TCSG- 905 botu tarafından Çıplak Ada Tekev mevkiinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 1 İran, 32 Afgan kaçak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak jandarma tarafından yürütülen operasyonda 2 organizatör de yakalandı. Düzensiz göçmenler Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilerek gerekli idari işlemlerinin yapılmasını müteakip Sarımsaklı Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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