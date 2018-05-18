Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 10:57

Ayvalık’ta 36. Gençlik Haftası açılışı coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 36’ıncı Gençlik Haftası Ayvalık Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Ayvalık’ta 36. Gençlik Haftası açılışı coşkusu

18 Mayıs 2018 10:57

Açılış öncesi gençler İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu insanlık dışı katliamı kınamak için siyah kurdeleler taktı.


Açılış töreninde; Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Hasan Hüseyin Şahan, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, okul müdürleri, Ayvalık Gençlik Merkezi üyesi gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Gençler adına konuşma yapan Ayvalık Meslek öğrencisi Bünyamin Alış,“Ülkemiz sahip olduğu genç nüfusla dünyanın en güçlü devleti olma yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmektedir. Bizler de Türk gençleri olarak devletimizi ve milletimizi ileriye götürebilmek için, elimizden geleni yapıyoruz. Atalarımızın vatan yaptıkları fedakârlıkların ve gösterdikleri çabaların farkındayız. Onların bu şerefli mücadelesinin gelecek nesiller için olduğunun da bilincindeyiz. Bizler bugün Türk Gençliği olarak her yönde kendimizi donatmakta sadece bilgimizi değil ahlaki yönümüzü de geliştirmekteyiz.


Bu gün Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor. Gençler olarak İsrail’in yapmış olduğu bu insanlık dışı katliamı kınıyor, Gazze’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından etkinlik; gençlik konseri, yarışmalar ve ikramlarla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç