Ayvalık’ta 36. Gençlik Haftası açılışı coşkusu

Açılış öncesi gençler İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu insanlık dışı katliamı kınamak için siyah kurdeleler taktı.

Açılış töreninde; Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Hasan Hüseyin Şahan, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Cem Hamzaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, okul müdürleri, Ayvalık Gençlik Merkezi üyesi gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençler adına konuşma yapan Ayvalık Meslek öğrencisi Bünyamin Alış,“Ülkemiz sahip olduğu genç nüfusla dünyanın en güçlü devleti olma yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmektedir. Bizler de Türk gençleri olarak devletimizi ve milletimizi ileriye götürebilmek için, elimizden geleni yapıyoruz. Atalarımızın vatan yaptıkları fedakârlıkların ve gösterdikleri çabaların farkındayız. Onların bu şerefli mücadelesinin gelecek nesiller için olduğunun da bilincindeyiz. Bizler bugün Türk Gençliği olarak her yönde kendimizi donatmakta sadece bilgimizi değil ahlaki yönümüzü de geliştirmekteyiz.

Bu gün Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor. Gençler olarak İsrail’in yapmış olduğu bu insanlık dışı katliamı kınıyor, Gazze’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik; gençlik konseri, yarışmalar ve ikramlarla sona erdi.