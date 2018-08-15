sü düzenlenecek olan geleneksel kültür sanat günleri dolu dolu bir programla başlıyor.

16-19 Ağustos tarihlerinde; Ayvalık Belediyesi’nin yanı sıra Uslu Ailesi, Aygüney Grup, Şah Beton, Zirve Müzik, Ayvalık Folklor Araştırma Derneği (AYFOLK) ve Sahilkent Spor Kulübü’nün destekleriyle gerçekleşecek olan etkinliklerin tamamının ücretsiz ve halka açık olduğu belirtildi.

Bu kapsamda; 16 Ağustos’ta TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde Solistler; Funda Öztolan ve Ahmet Karan’ın katılımlarıyla kolay kolay unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri ile başlayacak olan Kültür Sanat Günleri; 17 Ağustos’ta piyanoda Can Yapıcıoğlu, kontrbasta Ozan Musluoğlu, vokalde de Cansu Nihal Akarsu’dan oluşan The Trio grubu müthiş bir jazz konseri verecek.

18 Ağustos’ta sürpriz konuk ve sanatçılardan oluşacak özgün müzik dinletisinin sanatseverlerle buluşacağı Engürü Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri 19 Ağustos’ta da Serhat Çam ve saz arkadaşların tarafından oluşturulan Grup Serhat ile Türk Halk Müziği konseri ile sona erecek.

Amaçlarının sadece site içerisine değil tüm Ayvalık’a hitap etmek olduğunu belirten Engürü Sitesi Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, “Bu yıl dördüncüsünü organize ettiğimiz kültür sanat günlerini giderek geliştirmeyi plandık ve bu yıl herkese hitap edecek bir festival hazırladık. Buradaki amacımız gençlerimizin müzik, sanat, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerini desteklemek ve becerilerini geliştirmektir. Ayvalık’a yakışır güzel bir site sunmak ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.”dedi.