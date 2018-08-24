Ayvalık’ta 4. Geleneksel Engürü Sitesi Kültür Sanat Günleri sona erdi

sü düzenlenen geleneksel kültür sanat günleri sona erdi.

Bu kapsamda; 16 Ağustos’ta TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde solistler; Funda Öztolan ve Ahmet Karan’ın katılımlarıyla kolay kolay unutulmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri ile başlayan 4. Engürü Kültür Sanat Günleri; 2. gününde piyanoda Can Yapıcıoğlu, kontrbasta Ozan Musluoğlu, vokalde de Cansu Nihal Akarsu’dan oluşan The Trio grubu müthiş bir jazz konseri ile sürdü.

3 gününde; sürpriz konuk ve sanatçılardan oluşan özgün müzik dinletisinin sanatseverlerle buluştuğu Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin son gününde Serhat Çam ve saz arkadaşları tarafından oluşturulan Grup Serhat ile Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.

Amaçlarının sitelerinin yanı sıra Ayvalık’ın sosyo-kültürel hayatına sanatsal destek vermek olduğunu kaydeden Engürü Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, “Bu yıl dördüncüsünü organize ettiğimiz kültür sanat günleriyle site sakinlerimiz ile halkımızı farklı bir müzikal organizasyonla buluşturduk. Buradaki amacımız gençlerimizin müzik, sanat, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerini desteklemek ve becerilerini geliştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. 4. Engürü Kültür ve Sanat Günleri etkinliğimize destek veren, katkı sunan ve katılarak bizleri onore eden tüm sanatseverlerle, dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.