sü düzenlenen geleneksel kültür sanat günleri Türk Sanat Müziği konseriyle başladı.

Ayvalık Mesut Duran Müzik Derneği korosunun sahne aldığı gecede; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, TRT’nin unutulmaz ses sanatçısı Ela Altın da yüzlerce dinleyicilerin arasında hazır bulundu.

Ayvalık Mesut Duran Derneği korosunun TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş’ın öncülüğünde; solistler Funda Öztolan ile Ahmet Karan, birbirinden güzel TSM eserlerini Engürü Sitesi Amfi Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler için seslendirdiler.

Gecede sahneye gelen Engürü Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan’a gümüş bir dolmakalem hediye edip, başarılı çalışmalara imza atmasını diledi.

Ayvalık Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl söz verdiği Sahilkent Mahallesi’nin yollarını yenilemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gürsel Uslu yaptığı konuşmada, bu yıl 4. sünü düzenledikleri Kültür Sanat Günleri etkinliğiyle, belki de Türkiye’de ilk kez bir sitenin bu tür bir organizasyonu yapmış olmasının ayrıcalığını yaşadıklarını belirtti.

Gecede konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ise Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in selamlarını ileterek, Ayvalık Belediyesi olarak Engürü Sitesi’nin de aralarında bulunduğu Sahilkent Mahallesi’ne yönelik alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini vurguladı.

Bacan; Ayvalık Belediyesi olarak kültür ve sanata her zaman destek verdiklerini de hatırlatarak Engürü Sitesi’ni bu yıl 4 kez düzenledikleri Kültür Sanat Günleri için kutlamayı da ihmal etmedi.

Konuşmaların ardından kendisinin de Engürü Sitesi’nde yazlığının bulunduğu öğrenilen TRT’nin güçlü sesi Ela Altın da Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerini komşuları için seslendirdi.