Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde denetimlerini arttıran Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ege Denizi’nden kaçak geçişe izin vermiyor. Bu kapsamda, bugün akşam saatlerinde Ayvalık sınırları içindeki Çıplak Ada açıklarında bir şişme botla Midilli Adası’na gitmek isteyen; Irak, Gine, Kongo ve Suriye uyruklu 43 göçmen yakalandı.

Aralarında 3’ü çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 43 göçmen batmak üzere olan bindikleri şişme bottan sahil güvenlik botları sayesinde kurtulan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından insani yardımların yapıldığı göçmenlerin daha sonra sınır dışı işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesi bekleniyor.