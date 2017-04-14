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14 Nisan 2017 22:37

Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 8 nolu sahil güvenlik botu tarafından yakalandı.

Ayvalık’ta 43 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

14 Nisan 2017 22:37


Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde denetimlerini arttıran Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ege Denizi’nden kaçak geçişe izin vermiyor. Bu kapsamda, bugün akşam saatlerinde Ayvalık sınırları içindeki Çıplak Ada açıklarında bir şişme botla Midilli Adası’na gitmek isteyen; Irak, Gine, Kongo ve Suriye uyruklu 43 göçmen yakalandı.


Aralarında 3’ü çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 43 göçmen batmak üzere olan bindikleri şişme bottan sahil güvenlik botları sayesinde kurtulan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.


Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından insani yardımların yapıldığı göçmenlerin daha sonra sınır dışı işlemlerinin yapılması için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesi bekleniyor.




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