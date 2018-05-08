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08 Mayıs 2018 17:52

Ayvalık’ta 4’üncü sanat çalıştayı

Ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren Sanat Oluşumu, Ayvalık-Cunda’daki 4.

Ayvalık’ta 4’üncü sanat çalıştayı

08 Mayıs 2018 17:52

Sanat Çalıştayına başladı. Ayvalık ve Cunda’nın sanatçılara ilham vereceği çalıştayda üretilenler, 12 Mayıs Cumartesi günü Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açılacak sergi ile Ayvalık’ta yaşayanların beğenisine sunulacak.


Ayvalık Ali Bey (Cunda) Adası’nda, 6 Mayıs’ta başlayan Art Clan Ayvalık- Cunda 4. Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında, Türkiye’nin yanı sıra Fransız, Lüksemburg, Amerika, Sırbistan ve Ukrayna’dan toplam 27 sanatçı Ayvalık’a geldi.


Sanat Çalıştay’ında bu yıl Adil Gümüşoğlu, Alev Gözonar, Assy Jans, Ayşın Özen, Cahide Erel, Eda Bahadanlı, Edouard Dullin, Elif Çatlıoğlu, Elifko, Emine Berkan, Erdal Uzunoğlu, Fikret Özcan, Gabrielle Reeves, Günseli Toker, Hakan Kürklü, Heves Berksu, İlayda Çeşmecioğlu, İldem Arabacıoğlu, Mehmet Özcan, Mevce Dilara Toprak, Milena Milosavljevic, Nathalie Bibas, Özgü Aydar, Serap Gümüşoğlu, Tuğrul Selçuk, Vera Degtiova, Yılmaz Bulut yer aldı. Sanatçılar, Yağlıboya ve akrilik resim, heykel, seramik, mozaik, duvar resmi, kaligrafi, suluboya, pastel, ipek üzerine resim, fotoğraf dallarında çalışıyor ve üretilenlerden bir bölümünü Ayvalık Belediyesi koleksiyonuna bırakıyor.


Çalıştay kreatörü İldem Arabacıoğlu, farklı kültürlerin birlikteliğine odaklanıldığını belirterek, “Farklı disiplindeki sanatçıları biraya getirip yurt içi ve yurt dışında sergiler düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Ayvalık çok güzel bir şehir ve sanatın merkezlerinden biri olması gerekiyor. Sanat açısından çok verimli bir kent Ayvalık. Bu sene ağırlıklı olarak Cunda’da çalışıyoruz. Hem Cunda’ya değer vermek hem de Ayvalık’a güzel eserler kazandırmak için bir araya geldik ” dedi.




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