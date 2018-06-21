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21 Haziran 2018 15:35

Ayvalık’ta 58 bin 848 seçmen oy kullanacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde 175 sandıkta 58 bin 848 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi.

Ayvalık’ta 58 bin 848 seçmen oy kullanacak

21 Haziran 2018 15:35


Ayvalık merkez, Altınova ve Küçükköy mahallelerinin yanı sıra kırsal mahalleler ile cezaevinde kurulacak sandıklarda bir sandık başkanı, bir sandık başkan yardımcısı ile siyasi partilerin temsilcilerinin görev yapacağı bildirilirken, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde 17 seçmen de gezici sandıklar aracılığıyla evlerinde oy kullanacak.


Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde Ayvalık İlçe Seçim Müdürlüğü’nün vatandaşların oylarını rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için her türlü tedbirlerin alındığı öğrenilirken, ilçedeki güvenlik güçlerinin de Ayvalık halkının olaysız bir seçim günü yaşamaları için güvenlik önlemlerini arttırdığı da gelen bilgiler arasında.




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