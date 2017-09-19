Ayvalık’ta 72 Suriyeli mülteci yakalandı

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 72 kaçak, sabah saatlerinde bir lastik botla Ayvalık’ın Badavut sahilinden Midilli’ye giderken, Sarımsaklı açıklarında devriye nöbetinde bulunan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki TC -8 botu tarafından fark edildi. Hemen müdahale eden ekipler, şişme bot içerisindeki 72 Suriyeli mülteciyi ele geçirdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen kaçaklara burada yiyecek, içecek ve ilaç gibi insanî yardımlarda bulunuldu.

Yakalanan kaçakların Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderilmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.